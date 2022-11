Martedì 8 novembre alle 9.30 nel Salone estense della Rocca di Lugo, in piazza Martiri 1, ci sarà la presentazione della nuova edizione di «A scuola di futuro», il catalogo dedicato al mondo della scuola che raccoglie i migliori progetti del territorio e del Centro di educazione alla sostenibilità della Bassa Romagna.

Per l’occasione interverranno la sindaca Paola Pula, referente per l’Ambiente dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna il sindaco Enea Emiliani, referente per le Politiche educative dell’Unione, la responsabile del Servizio ambientale del Ceas Bassa Romagna Sonia Guerrini, la responsabile del Servizio sistema integrato 0-6 Petra Benghi ed Elena Cavalieri per conto dell’ente parco Delta del Po.

I progetti nel catalogo mirano a far acquisire ai giovani la consapevolezza dell’impatto che ha il nostro stile di vita sulla comunità e sull’intero ecosistema, nonché le conoscenze e le competenze necessarie a promuovere un’educazione volta al rispetto dell’ambiente, dei diritti umani, della parità di genere, delle diversità culturali e della pace. Tantissimi i progetti a sostegno dell’educazione civica, attività dedicate agli insegnanti e alle famiglie e numerose attività all’aperto.

«A scuola di futuro» è disponibile anche online sul sito del Ceas Bassa Romagna.

Il catalogo è stato realizzato in collaborazione con le tre sedi del Ceas Bassa Romagna (Casa Monti e Riserva naturale di Alfonsine, Podere Pantaleone di Bagnacavallo ed Ecomuseo delle erbe palustri di Villanova di Bagnacavallo), il Servizio Educazione ambientale, il Servizio Sociale, educativo e giovani, il Coordinamento pedagogico, il Servizio Nuove generazioni, il Servizio Diritto allo studio, il Centro per le famiglie, la Polizia Locale, il Servizio Energia e mobilità sostenibile, il Servizio Protezione civile

l’Ufficio Europa dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.