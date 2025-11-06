Le associazioni del territorio si uniscono alla famiglia per onorare la memoria dell’amico e socio, tragicamente scomparso in un incidente stradale. Il Sindaco Isola: “Un gesto che parla di solidarietà e legame profondo con Eubea”.

L’Associazione Gemellaggi, insieme alla moglie Heide Wilm, ai figli e ai nipoti, e in collaborazione con AEDE/MFE, 100 km del Passatore, FAI, Università per gli Adulti e Uno Yoga, invita la cittadinanza a un momento di ricordo per Fabio Guerrini, tragicamente scomparso a seguito di un incidente stradale sull’isola di Eubea, in Grecia.

L’incontro si terrà sabato 8 novembre, a partire dalle ore 17.00, presso la Sala Ziani di via Laderchi 3/a a Faenza.

L’evento è aperto a tutte e tutti coloro che hanno conosciuto e apprezzato Fabio Guerrini, figura attiva e benvoluta nel tessuto associativo locale. Sarà l’occasione per condividere i momenti trascorsi con Fabio, ricordando la sua passione e il suo modo di affrontare la vita.

L’iniziativa non sarà solo un momento di commiato, ma anche l’avvio di un progetto pensato per lasciare un segno di Fabio a Eubea, l’isola nella quale amava vivere quando era lontano da Faenza. Seguendo le intenzioni della famiglia, verrà aperta una raccolta fondi destinata alla costruzione di una scuola materna nel villaggio vicino alla sua casa nella sua amata isola Eubea, un’opera che vuole essere un ricordo vivo di Fabio Guerrini