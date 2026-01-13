Martedì 13 gennaio, alla Biblioteca Classense, si svolgerà l’ultimo appuntamento del ciclo di incontri “In rete competenti e sicuri”. L’appuntamento, che si terrà dalle 16 alle 17, sarà sulla piattaforma di valorizzazione delle collezioni storiche “CDC – Collezioni Digitali Classensi”.

È possibile prenotarsi telefonando allo 0544482112 o scrivendo a informazioni@classense.ra.it.

Il ciclo è iniziato nel mese di novembre e riguarda la nuova fase del progetto europeo DigiLibra (Digital Skills Empowerment in Libraries), al quale la biblioteca Classense partecipa insieme alla biblioteca del Comune di Motala (Svezia), con un ciclo di incontri per promuovere le competenze digitali e un approccio critico e sicuro verso l’uso delle fonti di informazione online tra i cittadini over 60 e le famiglie migranti.