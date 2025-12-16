Domani, mercoledì 17 dicembre, nella biblioteca Classense, dalle 17 alle 18, si terrà uno degli incontri previsti dal ciclo “In rete competenti e sicuri”.

Interverranno il tenente colonnello Alessio Gallucci e il maggiore Andrea Coppi del Comando provinciale carabinieri che aiuteranno a riconoscere e a evitare le truffe online, dando utili suggerimenti e insegnando le buone pratiche per navigare in rete in modo sicuro e responsabile.

Il ciclo è iniziato nel mese di novembre e riguarda la nuova fase del progetto europeo DigiLibra (Digital Skills Empowerment in Libraries), al quale la biblioteca Classense partecipa insieme alla biblioteca del Comune di Motala (Svezia), con un ciclo di incontri per promuovere le competenze digitali e un approccio critico e sicuro verso l’uso delle fonti di informazione online tra i cittadini over 60 e le famiglie migranti.

All’incontro è possibile prenotarsi telefonando allo 0544.482112 oppure scrivendo a informazioni@classense.ra.it