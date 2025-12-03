È in programma per domani, giovedì 4 dicembre, dalle 17 alle 18, la fiaccolata democratica e antifascista voluta da Comune di Ravenna e Anpi – aperta a tutte le associazioni, partiti, sindacati, società civile, persone – per difendere i valori di uguaglianza e libertà alla base della democrazia.

La fiaccolata – che si aggiunge alle altre iniziative già organizzate per questa data, dalle celebrazioni mattutine alla proiezione serale, gratuita, di un documentario sulle storie di donne della Resistenza ravennate – attraverserà luoghi simbolo della città: partendo da piazza della Resistenza ci si sposterà in corteo lungo circonvallazione al Molino, attraverso il monumento di Giò Pomodoro, ‘Omaggio alla Resistenza’, proseguendo su via Baldini, via De Gasperi, via Corrado Ricci, via Gordini e, infine, piazza del Popolo.