Un ragazzo di 23 anni di origini brasiliane trovato dalla Polizia in possesso di documenti falsi.

Il giovane è stato fermato da una pattuglia di Bagno di Romagna in un’area di servizio della SS3bis Tiberina nei pressi. Durante il controllo, il 23enne avrebbe mostrato una patente brasiliana e una carta d’identità portoghese, sostenendo di godere della doppia cittadinanza. Il documento portoghese però ha fatto insospettire gli agenti in servizio. Grazie al supporto dei colleghi di Ravenna, è stato quindi scoperto che il giovane, sebbene dipendente di una ditta della zona, è in Italia in maniera non regolare. Tuttavia, saranno necessari ulteriori approfondimenti per stabilire l’eventuale falsità della carta d’identità portoghese. Nel frattempo il ragazzo è stato denunciato per possesso di documenti falsi e soggiorno illegale.