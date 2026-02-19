Venerdì 20 febbraio, alle ore 17, la Pinacoteca Comunale di Faenza ospiterà la conferenza dal titolo ‘Uno studioso per la città. Antonio Corbara e le opere della Pinacoteca di Faenza’. L’incontro vedrà come relatore Giorgio Martini, storico dell’arte, specialista della pittura romagnola e degli studi di Roberto Longhi.

L’evento intende rendere omaggio alla figura di Antonio Corbara, che per oltre mezzo secolo, nel suo ruolo di Ispettore onorario della Soprintendenza, ha operato per la tutela e la valorizzazione del patrimonio faentino. Grazie al suo metodo d’indagine rigoroso e alla sua profonda sensibilità critica, Corbara ha contribuito alla corretta interpretazione e alla catalogazione di numerosi dipinti oggi esposti nel museo cittadino.

Attraverso l’analisi di documenti e scritti autografi, Giorgio Martini guiderà il pubblico in un percorso di riscoperta delle opere d’arte rilette attraverso lo “sguardo” di Corbara, restituendo la statura intellettuale di un uomo che ha saputo raccontare l’arte romagnola con rara maestria.

Giorgio Martini, specializzato in Beni storico-artistici presso l’Università di Bologna, è autore di importanti studi sul carteggio tra Roberto Longhi e Antonio Corbara. Già borsista presso la prestigiosa Fondazione Longhi di Firenze e attualmente dottorando all’Università di Udine, Martini ha pubblicato numerosi contributi scientifici sull’arte in Romagna tra il XVI e il XVIII secolo.

La conferenza, a ingresso gratuito, si terrà presso la Pinacoteca Comunale di Faenza, in via S. Maria dell’Angelo 9.