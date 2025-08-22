Presentato giovedì sera a Piazza San Francesco il libro “Il Costruttore e il Giocatore: Serafino Ferruzzi, Raul Gardini e la fine di un grande gruppo industriale”, scritto da Luciano Segreto per Edizioni Feltrinelli. Alla presentazione, moderata dal giornalista Giorgio Costa, era presente anche Carlo Sama. L’evento è stato organizzato da Tessere del 900.

“La storia di una famiglia ravennate e di una grande multinazionale italiana, un capitolo fondamentale per il nostro paese” dichiara un portavoce della presentazione.

Luciano Segreto

Luciano Segreto insegna Global economy all’Università di Firenze e Storia dell’impresa italiana all’Università Luigi Bocconi di Milano; è autore di numerosi studi sulla storia dell’industria e del mondo finanziario. Tra i suoi libri: Credito Emiliano 1910-2010. Dalle radici agricole alla diffusione nazionale (con Gian Luigi Basini, Laterza, 2010) e L’economia mondiale dopo la guerra fredda (il Mulino, 2018). Presso Feltrinelli sono apparsi I Feltrinelli. Storia di una dinastia imprenditoriale (1854-1942) (2011) e Il costruttore e il giocatore. Serafino Ferruzzi, Raul Gardini e la fine di un grande gruppo (2025).

Carlo Sama

Manager ed imprenditore ravennate, è stato braccio destro di Raul Gardini e responsabile delle relazioni esterne del gruppo Ferruzzi Montedison. E’ stato profondamente toccato dalla vicenda giudiziaria di Mani Pulite che ha coinciso con il declino del Gruppo Ferruzzi.