Prosegue la rassegna musicale estiva “Le Stelle di Galla Placidia”, organizzata da oltre vent’anni dall’Ensemble Mariani in collaborazione con l’Ufficio Turismo del Comune di Ravenna e con il sostegno della Regione Emilia-Romagna.

Domani, mercoledì 30 luglio alle 21.15 in piazza San Francesco, il Quartetto Stendhal presenta “Voyage a Paris”, uno spettacolo dedicato a Francis Poulenc, Jean Cocteau, Edith Piaf.

Un concerto narrativo che intreccia tre artisti parigini: un compositore, un drammaturgo e poeta ed una cantante. Tre destini intrecciati nella Parigi della prima metà del secolo. L’amicizia tra Jean Cocteau e Edith Piaf inizia nel 1940 quando lo scrittore dedica a lei la pièce teatrale “Le Bel Indifferent”, che ottiene un grande successo. La Piaf, la più giovane dei tre, diventa una fonte d’ispirazione per Cocteau, che le dedica questa opera. Anche Francis Poulenc, sebbene non fosse legato da un’amicizia profonda con la Piaf, scrive per lei l’ultima delle sue “Improvisations”, la numero 15. Questo brano per pianoforte è una nostalgica canzone che richiama lo stile musicale caratteristico della cantante e gli ambienti dei cabaret a cui era legato. Nel contesto di questa amicizia e ispirazione reciproca, Edith Piaf diventa la musa di questi due artisti che le dedicano omaggi rispettosi attraverso testi e musica. La relazione tra Piaf e Cocteau continua fino alla morte dello scrittore, che muore d’infarto alla notizia della scomparsa della cantante, segno della profonda connessione tra i due. La loro amicizia e la loro arte si intrecciano, creando una testimonianza duratura dell’influenza che la Piaf ha avuto su di loro come artista e come persona.