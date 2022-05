In piazza la festa delle scuole primarie e di Insieme a Te all’insegna dell’inclusione | VIDEO

Piazza del Popolo e Piazza della Libertà gremite di bambini nella mattinata di lunedì per la festa dell’associazione Insieme a Te. Un migliaio di bambini delle scuole primarie si sono ritrovati in centro a Faenza per l’ultimo percorso del progetto di inclusione ideato dall’associazione a favore del mondo scolastico. 70 le classi coinvolte nel progetto nato dal libro ideato da Insieme a Te per raccontare ai più giovani la storia dell’omonimo stabilimento balneare destinato a persone con disabilità. Da questo racconto gli studenti hanno ideato degli elaborati in mostra ora a Palazzo delle Esposizioni e nella festa di lunedì mattina si sono tenute le premiazioni dei lavori migliori. Prima però le classi prime, seconde e terze coinvolte si sono divertite con laboratori ceramici e scientifici. Le classi quarte e quinte invece hanno dato vita ad una sfida di pallacanestro grazie alla collaborazione delle società sportive faentine.