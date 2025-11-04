In Piazza del Popolo la cerimonia per la Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate

Questa mattina è stata celebrata in Piazza del Popolo la Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate, con la cerimonia militare dell’alzabandiera, accompagnata dall’inno nazionale, dalla banda cittadina e dalle canzoni degli studenti della Guido Novello Sono state consegnate, inoltre, le onorificenze al merito della Repubblica a: Nicola Sbrizzi, commendatore; Antonino Di Naso, ufficiale; Paola Liaci, ufficiale; Lorenzo Merola, ufficiale; Simone Ricci, ufficiale; Rodolfo Anastasi, cavaliere; Gianluca Benzoni, cavaliere; Alessandro Bondi, cavaliere; Pietro Castellana, cavaliere; Enrico Fedele, cavaliere; Fabrizio Galavotti, cavaliere; Domenico Grillo, cavaliere; Lorenzo Luperto, cavaliere; Attilio Mazzini, cavaliere; Cesare Montanari, cavaliere; Claudio Motta, cavaliere; Matteo Raggi, cavaliere; Marcello Savini, cavaliere; Gianni Tornese, cavaliere.