“In piazza per la sicurezza stradale”, è la manifestazione si svolgerà mercoledì 28 settembre in Piazza del Popolo a Faenza.

L’evento è patrocinato dal comune di Faenza vedrà alternarsi nella piazza principale della nostra città circa 250 alunni delle scuole primarie che dovranno cimentarsi in una gincana didattica sportiva.

L’organizzazione dell’Evento organizzato da Aps Progetto Sicurezza Faenza in collaborazione dell’ACI Ravenna, dell’associazione onlus Faenzaperte e della S.C. Faentina.

Saranno presenti il presidente di aps Progetto Sicurezza Alvaro Vanni, il presidente ACI Giancarlo Minardi, il vice direttore del Giro d’Italia Raffaele Babini e autorità del Comune di Faenza.