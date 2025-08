Durante il servizio a metà mattinata e con bandiera rossa issata, due torrette di salvataggio sul litorale ravennate sono state lasciate sguarnite per 45 minuti.

È la ragione che – secondo quanto riportato da ‘il Resto del Carlino’ – ha fatto scattate una doppia sanzione della Capitaneria di Porto per la cooperativa Spiagge Ravenna.

Si tratta di due verbali da 1.032 euro l’uno compilati dopo un controllo a Marina di Ravenna nei giorni di maltempo della scorsa settimana. Sul punto, alcuni bagnini hanno già chiesto chiarimenti a sindacati e Capitaneria.

Secondo quanto ricostruito dalla pattuglia della Guardia Costiera, i bagnini di salvataggio erano in quel momento in pausa colazione in un vicino stabilimento ma senza avere preavvisato e senza avere seguito le procedure previste in questi casi. Il presidente della cooperativa, Maurizio Rustignoli, non ha minimizzato: “È un comportamento molto grave e negligente. Non si può abbandonare una torretta per tre quarti d’ora, men che meno in orario di servizio e con bandiera rossa issata”.

