Il Cescot, il Centro di Formazione della Confesercenti, sta organizzando i corsi gratuiti per la formazione di Addetti Paghe e Addetti all’Elaborazione della Dichiarazione Redditi.
I requisiti per partecipare sono: diploma di scuola media superiore/Laurea breve e/o specialistica (in ambito economico contabile/esperienza di lavoro solo per corso redditi).
L’attività prevede le seguenti fasi:
- Presentazione dei corsi, che si terrà il 24/09/2025 alle ore 14.30 c/o il Centro per l’impiego di Ravenna – Via Teodorico 21 (RA);
- Selezione che si svolgerà il 01/10/2025 alle ore 09.00 c/o Confesercenti Ravenna, consisterà nella somministrazione di un test psicoattitudinali ed un colloquio conoscitivo;
- Svolgimento corso: i corsi avranno una durata di circa 100 ore, orario 9.00 – 13.00, a decorrere da metà Ottobre 2025 fino a metà Dicembre 2025 c/o Confesercenti Ravenna;
- Tirocinio formativo: ai partecipanti più meritevoli verrà data la possibilità di svolgere un’esperienza pratica di tirocinio formativo in una delle sedi della Confesercenti di Ravenna, Faenza, Cervia e Lugo.
Per l’ammissione alla selezione occorre inviare entro il 30/09/2025, la scheda di ammissione alla selezione, reperibile nel sito www.cescotravenna.it