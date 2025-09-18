Mercoledì 24 settembre alle ore 18, in occasione della Wellness Week, il Parco Naturale di Cervia organizza un’ora e mezza di Mindfulness all’ombra della millenaria pineta di Milano Marittima insieme a Giovanni Canali, Psicologo.

La Mindfulness rappresenta un approccio all’esperienza di sé e del mondo circostante nel momento presente. Come afferma Jon Kabat-Zinn, fondatore della Stress Reduction Clinic e del Center for Mindfulness in Medicine, consiste nel “porre attenzione in un modo particolare: intenzionalmente, nel momento presente e in modo non giudicante”.

È una pratica che nel tempo porta a un miglioramento del benessere psicologico, relazionale e fisico e può essere applicata quindi per alleviare sofferenze, stress e disagi.

La Mindfulness è una pratica di consapevolezza che unisce l’esperienza delle antiche tecniche meditative con alcuni aspetti delle più odierne teorie legate alla terapia cognitiva.

Immersi nella natura, i partecipanti sperimenteranno alcuni brevi esercizi con i quali potranno cominciare a familiarizzare con questa tecnica in maniera semplice e divertente.

I partecipanti dovranno portare con sé: tappetino, plaid, abbigliamento comodo, acqua e antizanzare.

Per partecipare è necessario acquistare il biglietto online su shop.atlantide.net nella sezione dedicata al Parco Naturale: https://shop.atlantide.net/circuito-amaparco/cerviavventura/?re-product-id=219159

Per maggiori informazioni:

0544 995671 | promozione@atlantide.net