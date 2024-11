“È sempre una giornata piena di emozioni quella dell’ultima gara di stagione, ma oggi lo è stata ancora di più”. In Moto2 Manuel Gonzalez è scattato dalla seconda posizione della griglia in quella che è stata la sua ultima giornata in casa Gresini. Tanta voglia di finire bene, ma anche la pressione di voler conquistare a tutti i costi la terza posizione in campionato. Obiettivo conquistato dal numero #18, che, in sella alla sua Kalex, mette in piedi una gara intelligente, studiata fino all’ultima curva. Gonzalez ha chiuso la stagione 2024 sul secondo gradino del podio e ufficialmente terzo nella classifica generale.

“Questo circuito per me è sempre stato speciale e la squadra mi ha preparato una moto praticamente perfetta: avrei potuto lottare per la vittoria, ma non volevo rischiare di perdere l’obiettivo principale della classifica generale. É stato un giorno impressionante!”

Una gara consistente anche quella di Albert Arenas: dopo due giorni difficili, lo spagnolo è riuscito finalmente a trovare la quadra e dalla diciassettesima casella della griglia di partenza, sorpasso dopo sorpasso, è arrivato a tagliare il traguardo ottavo. Un finale di stagione che dà confidenza in vista del 2025, dove Arenas gareggerà ancora con i colori Gresini.