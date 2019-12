In mostra al Masini i fondali del teatrino di Romolo Liverani, opera d’arte del XIX secolo

Si arricchisce l’esposizione al Teatro Masini del teatrino per marionette di Casa Gessi realizzato dallo scenografo Romolo Liverani. Una piccola opera d’arte del XIX secolo richiesta insistentemente anche dalla Scala di Milano, ma che Romolo Archi, discendente di Casa Gessi, ha voluto donare al Comune di Faenza già tre anni fa. Dal dicembre 2016 il teatrino è in esposizione al Teatro Masini e da oggi è possibile ammirare, lungo il corridoio che conduce alla caffetteria, i fondali utilizzati per le diverse scene durante le rappresentazioni degli spettacoli delle marionette