In mezzo scorre il fiume: ultimi due appuntamenti per il festival itinerante

Ultimi due appuntamenti con “In mezzo scorre il fiume”, il festival itinerante che si è sviluppato da maggio a settembre fra le colline e gli Appennini dell’Emilia, della Romagna e della Toscana, permettendo al pubblico di scoprire territori lontani dal turismo di massa, con lo scopo di creare un dialogo fra visitatori e residenti e fra generazioni, con l’obiettivo della valorizzazione e della salvaguardia della cultura locale. Domenica 7 settembre il festival sarà a Fontanelice per una camminata lungo il fiume, insieme all’artista Luigi Berardi. Domenica 14 settembre, invece, l’appuntamento è con il concerto conclusivo al Borgo Crivellari, a Riolo Terme.