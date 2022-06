Obiettivo dichiarato top10, risultato finale top8. Cresce a passi da gigante la stagione di Fabio Di Giannantonio che, dopo aver confermato le proprie doti sul giro secco nelle ultime uscite di sabato, trova un ottimo risultato anche in gara con il sesto posto al Sachsenring.

Buonissima partenza, bel passo, grande condizione fisica nonostante l’allergia, il numero #49 ha dimostrato di poter stare nei piani alti e, nemmeno a metà stagione, si riporta nella lotta per il rookie 2022, con Bezzecchi ora a 19 punti.

Prova importante anche per Enea Bastianini. Lui sì abituato ai piani altissimi, deve accontentarsi di una top10, ma si tratta di un ottimo risultato da cui ripartire considerando le ultime due cadute di Mugello e Montmeló. Il numero 23 perde una posizione in generale, scavalcato da Zarco. Ora è quarto con 100 punti.

MOTO2

Un sole cocente a scaldare l’asfalto del circuito del Sachsenring, che riporta in griglia di partenza una temperatura di 51°. Semaforo rosso acceso, i piloti della Gresini Racing Moto2 sono schierati in sedicesima (Salač) e ventiseiesima posizione (Zaccone).

Piccolo passo in avanti per Alessandro Zaccone, che scatta dalla nona fila, riesce a prendere un buon ritmo e ad essere costante per tutta la durata della gara, che conclude in diciannovesima posizione.

Buona la partenza di Filip Salač, che riesce subito a recuperare qualche posizione: alla fine del primo giro era già 14°. Poi un problema alla schiena lo mette in difficoltà: il pilota #12 prova a stringere i denti per concludere la gara ma il dolore insopportabile lo costringe al ritiro a 10 giri dalla fine, quando ancora si trovava in lotta per la zona punti. Dopo un weekend nelle prime posizioni si parte per Assen con l’amaro in bocca; ad accompagnarlo c’è però la consapevolezza di avere un moto veloce: la Kalex di Salač è infatti prima in classifica come Event Best Maximum Speed.