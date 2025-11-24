In Emilia-Romagna Tari più cara, ma sotto la media italiana

Aumenta la Tari in tutta l’Emilia-Romagna, ma rimane al di sotto della media italiana. Cittadinanzattiva ha presentato il Rapporto 2025 dell’Osservatorio Prezzi e Tariffe. La media italiana è calcolata in 340 euro all’anno, prendendo come riferimento una famiglia tipo di tre persone, con una casa di proprietà di 100 metri quadri. L’aumento registrato rispetto al 2024 è del 3,3%. La media emiliano-romagnola è di 284 euro, con un aumento del 3,2% rispetto allo scorso anno. A Cesena la tariffa meno cara: 246 euro. A Ferrara i costi più alti: 341 euro. In provincia di Ravenna è stata calcolata una tariffa media di 261 euro, fra le più basse.

La spesa per i rifiuti resta fortemente condizionata dall’efficienza del servizio, dalla disponibilità di impianti, dalle capacità amministrative dei Comuni e degli enti, dalla trasparenza nei confronti dei cittadini e dalla diffusione, ancora limitata, della tariffa puntuale.