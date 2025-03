In duomo il funerale di don Sergio Peano

Celebrato in duomo dall’arcivescovo Lorenzo Ghizzoni il funerale di don Sergio Peano, rettore della chiesa di Santa Maria del Suffragio e cappellano della casa circondariale di via Port’Aurea. Scomparso all’età di 72 anni, don Sergio a Ravenna aveva ricoperto varie posizioni e fu anche segretario del cardinale Ersilio Tonini. Fu cappellano a San Rocco e a Portomaggiore, canonico del Capitolo della Cattedrale e rettore della chiesa del Suffragio in piazza del Popolo, dove, per il momento, sono sospese tutte le celebrazioni liturgiche.