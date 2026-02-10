In discussione una nuova legge regionale per la valorizzazione dei piccoli borghi

Avviata la discussione per una nuova legge regionale per migliorare la valorizzazione dei piccoli borghi, come Brisighella, Riolo Terme e Casola Valsenio. La proposta arriva da Fratelli d’Italia, per contrastare lo spopolamento, il degrado edilizio e la perdita di attività sociali ed economiche. Fra gli strumenti per la valorizzazione è stata ipotizzata anche la realizzazione di un nuovo cammino dedicato a San Francesco, attraverso convenzioni con diocesi e altre comunità religiose. Altre strategie puntano alla valorizzazione delle case cantoniere, al recupero di edifici di pregio storico-artistico e alla promozione di un turismo diffuso grazie al progetto Albergo Polis. Oggi è andato in scena un confronto nella commissione regionale dedicata alle Politiche economiche. Inevitabilmente il dibattito ha coinvolto anche la riforma dei Comuni montani voluta dal governo.

