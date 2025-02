L’Amministrazione Comunale di Faenza esprime il proprio profondo cordoglio per la tragica scomparsa di Rita Bisi e di suo marito Roberto Ravagli, vittime dell’incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri lungo l’autostrada A14, nei pressi dello svincolo di Faenza. La notizia, giunta in modo improvviso e doloroso, ha scosso profondamente l’intera comunità, lasciando attoniti tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerli e apprezzarli.

L’architetto Roberto Ravagli era un professionista stimato e apprezzato non solo a Faenza, ma anche al di fuori della nostra città, che lascia un segno indelebile con il suo impegno e la sua passione per il territorio anche nel mondo del sociale. La sua scomparsa, insieme a quella di Rita Bisi, rappresenta una perdita immensa e dolorosa per tutta la nostra comunità.

In questo momento di grande dolore, l’Amministrazione Comunale esprime la propria vicinanza e il proprio affetto ai figli della coppia, uno dei quali nostro dipendente, con il cuore rivolto a loro in segno di solidarietà e sostegno.

Il Sindaco, la Giunta e l’intera Amministrazione, a nome di tutta la città, si stringono attorno ai familiari e a tutti i cari della coppia, condividendo il loro dolore in questo tragico e improvviso lutto.