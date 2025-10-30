Nel corso della seduta di martedì 28 ottobre il Consiglio comunale di Bagnacavallo ha osservato un minuto di silenzio in memoria del consigliere di Fratelli d’Italia Gianfranco Rambelli, venuto a mancare lo scorso 17 ottobre.

In apertura dei lavori, il sindaco Matteo Giacomoni, il presidente del Consiglio comunale Lorenzo De Benedictis e i capigruppo hanno ricordato l’impegno e la passione con cui Rambelli aveva partecipato alla vita amministrativa della città, rinnovando il cordoglio dell’Amministrazione alla famiglia e ai colleghi consiglieri.

Nel corso della seduta è stata inoltre approvata la surroga del consigliere scomparso con Amedeo Dell’Amura, che rientra così a far parte dell’assemblea.

Nel Consiglio dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, Rambelli sarà invece sostituito da Nicholas Anzellotti.