Premiata Anna Maria Costa di Cervia con la sua lirica “ salina in autunno” dalla Dott.ssa Nicoletta Bacco dell’Istituzione biblioteca Classense di Ravenna, che ha rappresentato alla cerimonia l’amministrazione Comunale. Seconda classificata Emilia Testa di Ravenna con i versi “ Redenzione” premiata dal Presidente del Club Lions Milano Marittima 100 Loris Savini. Terzo classificato Leonardo Lombardi di Santa Luce ( Pi) premiato dallo scrittore , membro di giuria Stefano Sante Cavina. Gli altri autori sono stati onorificiati da Silveria Lameri membro di giuria e Past President del Club Lions Milano Marittima 100, dal Presidente dei Leo Ravenna Alessandro Ghirardini, dai membri di giuria Floriana Guidetti, Angela Manna, Stefano Melandri.

Moderatrice e organizzazione dell’ evento la poetessa Alessandra Maltoni Vice Presidente del Club Milano Marittima 100, titolare Centro Servizi Culturali.

Si ringraziano le attività che hanno collaborato: BCC, Lions Club Milano Marittima 100.F.lli Benelli Pegout, Il forno Argnani, Spadafino ristorante Milano Marittima, Bottega del vino Via Paolo Costa, Fiori di Mare Lido Adriano, Leo Ravenna, Sisi DrinK and More ( La Via dei Poeti) Elios Copy Center.