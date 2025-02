“In cerca di guai” è il progetto vincitore del bando “Città che legge” 2023

La Biblioteca Classense, capofila del progetto per il Comune di Ravenna, ha presentato il progetto “In cerca di guai: lettura, linguaggi, pratiche per dare valore sociale alla lettura” risultato vincitore del bando “Città che legge 2023”, promosso dal Centro per il Libro e la Lettura, istituto autonomo del ministero della Cultura.

Il progetto, sviluppato nell’ambito del Patto per la lettura della provincia di Ravenna, ha ottenuto un finanziamento di 70mila e si propone di coinvolgere alcuni soggetti pubblici e privati in una serie di iniziative volte a promuovere la lettura come strumento di apprendimento e socializzazione, con una particolare attenzione ai “giovani adulti”.

A fianco della Classense partecipano sei realtà del territorio, in un partenariato di collaborazione e co-progettazione: il Comune di Faenza con la Biblioteca Manfrediana, il Comune di Lugo con la Biblioteca Trisi, l’U.O. Qualificazione e politiche giovanili del Comune di Ravenna, l’associazione Onnivoro, l’associazione Asja Lacis e l’Istituto Comprensivo Statale “Manara Valgimigli” di Mezzano (Ra).