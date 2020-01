La Polizia di Stato ha denunciato S.S. 23enne senegalese, per il reato di ricettazione.

L’altro pomeriggio un equipaggio della Sezione Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico della Questura di Ravenna è intervenuto in via Carducci, su richiesta di un giovane ravennate che aveva individuato e fermato un giovane extracomunitario che stava circolando nella stessa via a bordo della sua bicicletta che gli era stata asportata nella mattinata.

Gli agenti, dopo avere restituito il velocipede al legittimo proprietario hanno condotto in Questura il 23enne S.S., cittadino senegalese domiciliato a Ravenna, che è stato denunciato per il reato di ricettazione in quanto ha dichiarato ai poliziotti di aver acquistato la bici da un altro extracomunitario a cui aveva consegnato la somma di 100 euro.

S.S., nella circostanza, ha fatto recuperate ai poliziotti un portapacchi con sellino e la borraccia che egli stesso aveva smontato dalla bicicletta dopo il suo acquisto.