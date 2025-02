A Russi in Piazza Farini (sotto il portico del Municipio) e nel Giardino della Rocca si sono conclusi nei giorni scorsi i lavori di installazione dei nuovi arredi urbani. L’intervento porta a compimento il progetto di riqualificazione del centro storico avviato 2022 con i lavori in via Garibaldi e via Trieste fino all’incrocio con via IV Novembre, finanziato dalla legge regionale 41/1997 per la valorizzazione della rete commerciale cittadina. Lo scorso ottobre nuove panchine, fioriere e portabiciclette erano già state collocate in Piazza Dante e Piazza Gramsci.

Nel dettaglio, in totale sono state posizionate 18 panchine, 4 fioriere di cui 2 in piazza Dante dotate di sedute e abbellite con piante di mimose, 8 cestini (a cui si aggiungono 2 stazioni per la raccolta differenziata in piazza Dante e davanti al Mercato coperto), diversi portabiciclette, strutturati per essere accessibili anche agli anziani.

La riqualificazione complessiva (lavori più arredi) ha beneficiato di un finanziamento di 192 mila euro, che ha permesso di coprire oltre la metà dei costi complessivi del progetto (286 mila euro). Il tutto finalizzato a migliorare la fruibilità del centro storico e favorire l’attrattività degli esercizi commerciali limitrofi, che rappresentano una parte fondamentale dell’economia del territorio.

«Siamo soddisfatti di questo percorso – spiega la Sindaca Valentina Palli -, inserito all’interno di un accordo quadro con le Associazioni di categoria del territorio (Confcommercio Ascom sezione di Russi, CNA, Confartigianato della Provincia di Ravenna-Ufficio di Russi e Confesercenti di Ravenna-Cesena) e funzionale alla progressiva riqualificazione del centro storico. Nel solco di questo progetto, abbiamo già finanziato la ritinteggiatura integrale del mercato coperto. Siamo in attesa del parere della Soprintentenza e procederemo speditamente verso altri interventi di riqualificazione del nostro centro storico, in modo da renderlo sempre più gradevole ed accessibile alla fruizione di tutti e per tutti».