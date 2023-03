In cento per lanciare un progetto per valorizzare la storia di Alfonsine

Qr Code nei palazzi di Alfonsine vecchia per raccontare la storia della comunità, la ricostruzione nel dopoguerra e come è cambiata Alfonsine nel corso degli anni. È stato lanciato oggi il progetto che verrà sottoposto all’amministrazione comunale per valorizzare il patrimonio storico del Comune. L’idea punta sostanzialmente ad ampliare e a rendere maggiormente fruibile il lavoro già realizzato in questi anni da Luciano Lucci, ideatore del sito internet “Alfonsine mon amour”. L’associazione Dis-Ordine dei Cavalieri della Malta e di tutti i Colori realizzerebbe i Qr Code in mosaico per dar vita al progetto