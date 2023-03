In centinaia alla camera ardente per Marescotti: “L’accademia TAM continuerà per portare avanti i suoi insegnamenti”

Centinaia di persone nel pomeriggio di martedì alla camera ardente allestita per Ivano Marescotti nella sala Oriani dell’ex convento di San Francesco a Bagnacavallo. La bara sotto la grande rappresentazione delle nozze di Cana. Accanto una televisione dove i presenti, come una sorta di ultima esibizione, hanno potuto assistere ad alcuni estratti degli spettacoli o dei film a cui ha lavorato l’attore, intervallati dalle note di Hans Zimmer, alla colonna sonora di King Arthur, una delle grandi produzioni hollywoodiane, come Hannibal o Il talento di Mr.Ripley, a cui Marescotti prese parte. Durante le proiezioni, non sono mancati gli applausi.

“Grande attore, persona dolcissima. Poteva abitare qualsiasi personaggio” ha commentato in queste ore Roberto Benigni. A fianco del feretro Erika Leonelli, che con Marescotti ha condiviso gli ultimi anni