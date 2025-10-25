In centinaia al primo giro di pista nel nuovo ‘Polisportivo Darsena’, il bike park nell’ex ippodromo

Sabato pomeriggio è stato inaugurato il Polisportivo Darsena, il bike park realizzato nell’ex ippodromo di Ravenna. Tantissimi i ravennati che sono accorsi per il primo giro di pista: da Fiab, alla ciclostorica la Divina, agli atleti del pedale azzurro e del triathlon, fino ai semplici cittadini. L’intervento è nato da una raccolta firme del comitato ‘Amici del ciclismo’ è stato finanziato con 2,1 milioni di euro del Pnrr