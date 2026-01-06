Nel corso delle prime ore del 5 gennaio, nell’ambito degli ordinari servizi di controllo del territorio, il personale della Polizia è intervenuto in un’abitazione, dove un uomo è stato trovato in possesso di alcuni involucri contenenti cocaina. La successiva perquisizione domiciliare ha portato alla luce altri 30 grammi circa di cocaina, suddivisi in numerose dosi, nonché due panetti di hashish del peso complessivo di circa 110 grammi. Tutto quanto è stato sequestrato. All’interno dell’abitazione sono stati inoltre trovati e sequestrati denaro contante, bilancini di precisione e materiale per il taglio e il confezionamento della sostanza stupefacente. Alla luce degli elementi raccolti, il soggetto è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanza stupefacente.

Ultimate le formalità di rito e informata l’Autorità Giudiziaria competente, entrambi gli arresti sono stati convalidati.