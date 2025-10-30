Il centro visite NatuRa organizza “In bicicletta al tramonto nel cuore di Boscoforte”, un esclusivo tour in bicicletta fino alla punta Nord di Boscoforte, tra cavalli Camargue, fenicotteri rosa e natura selvaggia. L’iniziativa si svolgerà sabato 1, domenica 2, 9, 16, 23 e 30 novembre alle 14.

Accompagnati da una guida ambientale esperta, i partecipanti potranno esplorare in bicicletta le zone meno conosciute dell’oasi di Boscoforte, raggiungendo la punta Nord della penisola, solitamente inaccessibile. Questo angolo di paradiso è un antico cordone dunoso formatosi in epoca etrusca e preservato da anni di chiusura al pubblico, che hanno permesso una ricchissima biodiversità di specie. Il percorso offre l’occasione di osservare ambienti diversi, dai canneti ai salicorneti, dalle barene ai dossi sabbiosi, e scoprire come appariva la linea di costa centinaia di anni fa. Durante l’escursione, muniti di binocolo e insieme alle guide, i partecipanti potranno identificare le diverse specie che vivono in questa zona.

I biglietti sono acquistabili su shop.atlantide.net nella sezione dedicata al Centro Visite NatuRa: https://shop.atlantide.net/circuito-amaparco/museo-natura/?re-product-id=319205&rwstep=product

Per maggiori informazioni: 0544 528710 – 335 5632818 – natura@atlantide.net