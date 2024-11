In aumento la violenza sulle donne anche a Faenza: uno spettacolo racconta le relazioni maltrattanti

“Nessuna si salva da sola” è lo spettacolo andato in scena al Teatro Masini di Faenza, voluto da SOS Donna al termine della Giornata contro la violenza di genere. Scritto e diretto da Stefania Polidori, lo spettacolo ripercorre le dinamiche di una relazione maltrattante e martedì mattina sarà riproposto per le scuole.

D’altronde, i dati raccolti da SOS Donna quest’anno raccontano di come sul territorio faentino siano aumentati i casi di violenza segnalati al centro gestito dalle volontarie dell’associazione. 121 nei primi 10 mesi del 2023. 141 fino ad ottobre di quest’anno.