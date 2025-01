A Ravenna e forese c’è preoccupazione per furti e truffe agli anziani. A confermarlo sono i rappresentati dei Ravenna Sos Sicurezza e Ravenna Sos Chat che raccolgono le segnalazioni dei cittadini tramite gruppi Whatsapp e Facebook. Un aumento dei furti è attestato anche dai dati del Sole24Ore, che contano nel 2023, ultimo dato consolidato, 15.534 furti, 500 in più dell’anno precedente. Un quadro che peggiora guardando solo ai furti in abitazione, dove Ravenna è la quinta provincia in Italia.