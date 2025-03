In Assemblea legislativa torna la Settimana della Legalità

Mostre, convegni, laboratori per parlare di cittadinanza attiva, presentare buone pratiche, riconoscere e contrastare le mafie.

Dal 17 al 21 marzo 2025 nell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna torna la Settimana della Legalità con un ampio programma di iniziative rivolte a diverse fasce di pubblico, dai giovani agli studenti, dalle associazioni ai professionisti. La Settimana, che coinvolge numerose realtà del territorio, vedrà la partecipazione di Libera Emilia-Romagna e di altre associazioni, degli enti locali, delle scuole, delle Università in collaborazione con l’Assemblea legislativa e la Giunta regionale. Un’attenzione particolare sarà riservata alle giovani generazioni grazie alle attività promosse nell’ambito del progetto Concittadini.

Cinque gli appuntamenti previsti nella sede dell’Assemblea legislativa in viale Aldo Moro 50 a Bologna.

Si parte lunedì 17 marzo alle 10 con l’inaugurazione della mostra fotografica “Along the border” di Chiara Fabbro, realizzata dal Comune di Ravenna per il Festival delle Culture 2024. L’esposizione propone una selezione di immagini che documentano la realtà lungo la rotta balcanica e i cambiamenti nella tutela dei diritti umani ai confini orientali dell’Unione Europea. Saranno presenti il presidente dell’Assemblea legislativa Maurizio Fabbri e Federica Moschini, assessora del Comune di Ravenna. A seguire, dalle ore 11 in Sala Guido Fanti, la presentazione del progetto “Le immagini dell’accoglienza” in collaborazione con l’associazione Dry-Art e alcune classi degli istituti comprensivi IC 9 e IC 17 di Bologna. Sara Rouibi, funzionaria dell’assessorato Politiche Sociali, parlerà de “L’attività della Regione Emilia-Romagna in materia di accoglienza”.

Martedì 18 marzo alle 10 il giornalista Francesco Spada modera l’incontro “I difficili anni Settanta. Tra piombo e riforme”, dialogo tra Francesco Marchi, ex poliziotto della Digos negli anni Settanta, e Marco Ognissanti, ex militante delle brigate rosse. Partecipano i ragazzi e le ragazze degli istituti superiori Keynes di Castel Maggiore e Laura Bassi di Bologna.

Mercoledì 19 marzo alle 9.30 saranno presentati i lavori realizzati dai ragazzi e dalle ragazze degli istituti comprensivi 8, 17 e 18 di Bologna e dalle scuole secondarie dei Comuni di Castiglione de’ Pepoli, Camugnano, Lagaro e San Benedetto Val di Sambro nell’ambito del percorso “La costruzione di un amore. Azioni e Re(l)azioni. Coltivare connessione ed educare all’altro”, promosso dall’associazione Dry-Art sul tema del cyberbullismo. Dopo i saluti istituzionali del presidente dell’Assemblea legislativa Maurizio Fabbri, nel corso della presentazione interverranno Massimiliano Martines dell’associazione Dry-Art, Vincenzo Vetere presidente ACBS associazione contro il bullismo scolastico, Flavia Rizza testimonial della Polizia Postale per la campagna di sensibilizzazione contro il bullismo e Giovanni Cristiano Castelnovo volontario ACBS. Il momento, inoltre, sarà accompagnato dalla lettura dell’attrice Rossella Dassu. Flavia Rizza sarà anche ospite della puntata di questa settimana di “On ER”, il giornale dell’Emilia-Romagna, che andrà in onda sulle tv locali della regione – “On ER” è un format del Servizio informazione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna.

Giovedì 20 marzo dalle 9.30 il consueto appuntamento Porte Aperte in Assemblea si arricchisce di laboratori sul tema “Stereotipi e pregiudizi” a cura dell’associazione Amici dei Popoli con la partecipazione dell’istituto comprensivo “Pertini” di Reggio Emilia e delegazioni del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze dei Comuni di Fiorenzuola d’Arda e Collecchio. Ad accogliere gli studenti e a portare i saluti istituzionali sarà Barbara Lori, vicepresidente dell’Assemblea legislativa.

Venerdì 21 marzo dalle 10 in Aula consiliare un evento a più voci dal titolo “Esercizi di democrazia: esperienze di cittadinanza attiva come garanzia di legalità”: tre Consigli comunali dei ragazzi e delle ragazze dei comuni di Faenza, San Lazzaro di Savena e Gragnano Trebbiense incontrano alcuni rappresentanti dell’Assemblea dei ragazzi e delle ragazze dell’Emilia-Romagna. Saranno presenti il consigliere Segretario dell’Assemblea legislativa Paolo Trande, il direttore generale dell’Assemblea legislativa Leonardo Draghetti, la Garante regionale dell’infanzia e dell’adolescenza, Claudia Giudici e il referente regionale di Libera Emilia-Romagna, Manuel Masini.