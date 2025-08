È in arrivo un’ordinanza antidegrado in piazza Baracca, che potrebbe prevedere il divieto di vendita di bevande in bottiglia o lattine in orario notturno e imporre la chiusura dei minimarket alle 20 o alle 21. A farlo sapere è il vicesindaco Eugenio Fusignani, che ha risposto ieri in consiglio comunale a un question time di Veronica Verlicchi, consigliera della Pigna.