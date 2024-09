Ricordando l’allerta meteo emessa per domani, martedì 17 settembre, dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae – che per il territorio di Ravenna è gialla per criticità idraulica e idrogeologica, temporali, vento, stato del mare e criticità costiera – la Protzione Civile evidenzia che per i giorni successivi (mercoledì e giovedì) i fenomeni sono previsti in intensificazione.

Pertanto – fermo restando che man mano che le previsioni di Arpae e Agenzia regionale verranno aggiornate si daranno nuove e più puntuali comunicazioni – l’Amministrazione comunale ritiene opportuno ribadire ancora una volta che sono necessarie la massima attenzione e la massima prudenza da parte di tutti.

Per le criticità previste per martedì si raccomanda in particolare di:

– prestare particolare attenzione allo stato dei corsi d’acqua ed evitare di accedere ai capanni presenti lungo gli stessi (se si allaga la golena il capanno deve essere evacuato);

– fissare gli oggetti sensibili agli effetti della pioggia, della grandine e del vento o suscettibili di essere danneggiati;

– prestare attenzione alle strade eventualmente allagate e non accedere ai sottopassi nel caso li si trovi allagati;

– non accedere a moli e dighe foranee e prestare particolare attenzione nel caso in cui si acceda alle spiagge.

Si invitano inoltre i cittadini a mantenersi aggiornati consultando il sito delle istituzioni comunali e i canali social delle Ammininistrazioni Comunali e dei sindaci