Il Villaggio di Natale di ADVS Fidas Ravenna torna sabato 6 dicembre in Piazza San Francesco, con tante novità tutte scoprire! Fino al 6 gennaio un ricco programma di eventi animerà il Natale dei Ravennati, con tante iniziative per grandi e piccini.

Il Villaggio dei Donatori di Sangue dell’Ospedale di Ravenna sarà aperto tutti i giorni a partire dalle ore 15:00. Alle baite di legno i volontari dell’Associazione offriranno thè caldo, vin brulé, dolci, cioccolata calda, popcorn, zucchero filato, palloncini e gadget per tutti.

Come ogni anno ADVS Fidas Ravenna propone anche la Lotteria della Befana di beneficenza, che quest’anno mette in palio ricchi premi fino al 25° estratto. Il primo premio è una Nuova Citroen C3. I biglietti della lotteria si possono acquistare al costo di € 2,50 tutti i giorni al Villaggio, oppure presso la sede dell’Associazione all’ospedale di Ravenna. Come sempre tutto il ricavato verrà utilizzato per la donazione di sangue e plasma all’ospedale di Ravenna.

Tra le novità di quest’anno… Un emozionante spettacolo di falconeria in volo, con la possibilità di scattare foto insieme a bellissimi rapaci. Per tutti gli amanti dei cartoons, la band The Cartuneitors vi porterà a cantare le sigle dei vostri cartoni animati preferiti, risvegliando un briciolo di nostalgia. E poi la spettacolare calata dei supereroi acrobatici, che si esibiranno con le funi dal campanile della Basilica di San Francesco. Non mancherà il tradizionale appuntamento con le fontane pirodanzanti, che daranno vita ad una suggestiva coreografia di acqua, musica, luci, fuoco e laser. Per finire il 6 gennaio, con la discesa della Befana dal cielo che volerà letteralmente sopra la Piazza, grazie ai Vigili del Fuoco di Ravenna!

Al Villaggio di Natale i volontari sono anche a disposizione per chiunque volesse chiedere maggiori informazioni su come iniziare a donare e fare così un regalo ancora più grande a chi ne ha bisogno. Tutto il ricavato del Villaggio verrà utilizzato per la mission principale di ADVS Ravenna: diffondere l’importanza della donazione di sangue e plasma.

Per tutte le informazioni è possibile visitare la pagina Facebook ADVS Ravenna oppure il sito www.advsravenna.it

PROGRAMMA EVENTI:

Sabato 6 dicembre ore 15:00

INAUGURAZIONE Villaggio di Natale alla presenza delle Autorità

Dalle ore 10 mercatini “Sotto la stessa stella” a cura della Caritas Diocesana di Ravenna-Cervia

Domenica 7 dicembre ore 15:00

I RAPACI DI EDDY – Spettacolo di Falconeria e foto per tutti

Lunedì 8 dicembre ore 15:00

THE CARTUNEITORS – Cover band cartoni animati e sigle tv

Giovedì 11 dicembre ore 14:30

A SPASSO CON I DONATORI: visita guidata all’oppidum romano tra chiese, confraternite e santi (durata h 1,30 circa)

Sabato 13 dicembre ore 15:00

ANDREA LAMA IN CONCERTO – Un cantastorie fra le storie

Domenica 14 dicembre ore 15:00

SUPEREROI IN VOLO: spettacolare calata dei supereroi acrobatici dalla Basilica di S. Francesco, a cura dell’Associazione DonatoriNati – Polizia di Stato. Per tutto il pomeriggio esposizione di mezzi e personale della Polizia di Stato.

Giovedì 18 dicembre ore 14:30

A SPASSO CON I DONATORI: visita guidata lungo l’antica laguna attraverso i secoli, vita nei palazzi e nei monasteri (durata h 1,30 circa)

Sabato 20 e Domenica 21 dicembre dalle ore 10:00

LO SPAZIO D’ARTE – Evento espositivo di artigianato “Crea e reinventa”

Mercoledì 24 dicembre ore 15:00

BABBO NATALE IN PIAZZA: per tutti i bimbi foto e gadget di Natale

Sabato 27 dicembre ore 18:30

SPETTACOLO DI FONTANE PIRODANZANTI: suggestiva coreografia di acqua, musica, luci e fuoco nella splendida cornice di Piazza S. Francesco

Domenica 28 dicembre ore 15:00

BILLO CIRCUS: attrazioni eccezionali e risate assicurate per tutta la famiglia

Giovedì 1° gennaio ore 15:00

SCIUCARÉN E BALLERINI ROMAGNOLI: esibizione a cura del Gruppo Folk Italiano ‘alla Casadei’ della Scuola di Ballo Malpassi

Sabato 3 gennaio ore 15:00

VOICES OF JOY: concerto del Coro Gospel di Faenza

Domenica 4 gennaio ore 15:00

PIRILAMPO: animazione e giochi per bambini

Martedì 6 gennaio

Ore 15:00: La Befana scende dal cielo con i Vigili del Fuoco di Ravenna

Ore 16:30: estrazione della Lotteria della Befana (1° premio Nuova Citroen C3 Turbo 100cv – You)

PREMI DELLA LOTTERIA DELLA BEFANA 2026

1) Nuova Citroen C3 Turbo 100cv – You (*) 2) BUONO VIAGGIO AG. MILLEPIEDI € 800,00 3) BUONO SPESA € 500,00 FAMILA 4) BUONO SPESA € 250,00 FAMILA 5) BUONO SPESA € 250,00 FAMILA 6) BUONO SPESA OFFICINA CASADIO € 250,00 7) BUONO SPESA € 150,00 FAMILA 8) BUONO SPESA € 150,00 FAMILA 9) BUONO SPESA € 100,00 Rist. Pizzeria Al Borgo Nuovo 10) BUONO SPESA € 100,00 Rist. Pizzeria Al Borgo Nuovo 11) 2 INGRESSI MIRABILANDIA 12) 2 INGRESSI MIRABILANDIA 13) BUONO SPESA € 100,00 FAMILA 14) BUONO SPESA € 100,00 FAMILA 15) CINEMACITY CARD 16) CINEMACITY CARD 17) SMARTBOX “Fuga dalla città” 1 notte/colazione x 2 pax 18) SMARTBOX “Fuga dalla città” 1 notte/colazione x 2 pax 19) BUONO SPESA € 50,00 “PIADA PAZZA” di Nata e Sonia 20) BUONO SPESA € 50,00 “PIADA PAZZA” di Nata e Sonia 21) BUONO SPESA € 50,00 Ristorante “Molinetto” Ravenna 22) BUONO SPESA € 50,00 Ristorante “Molinetto” Ravenna 23) BUONO SPESA € 50,00 Ristorante “Molinetto” Ravenna 24) BUONO SPESA € 50,00 Ristorante “Molinetto” Ravenna 25) BUONO SPESA € 50,00 Ristorante “Molinetto” Ravenna

(*) IVA, immatricolazione e IPT a carico del vincitore

Costo del biglietto euro 2,50.

Si ringraziano per la collaborazione:

Agenzia Viaggi Millepiedi Travel S.r.l. – Arcidiocesi di Ravenna-Cervia – Autofficina Casadio S.n.c. – Cantina Intesa Faenza – CIREA S.r.l. Antincendi e Antinfortunistica – Club “i donatori con la valigia” – Comune di Ravenna – Comune di Russi – Consar – Deco Industrie – Elios Digital Print Ravenna – F.lli Benelli – Famila – La Butega ad Giorgioni S.r.l. – Mirabilandia Parks – Piada Pazza di Nata e Sonia di Porto Fuori – Ristorante Pizzeria Al Borgo Nuovo – Ristorante “Molinetto” Ravenna – Publimedia Italia – Sig.ri Cesare Cavina e Luciano Albonetti – Sindacato Panificatori Artigiani – Confcommercio Ravenna