In 300 per le operazioni di sbarco e accoglienza dei migranti dell’Ocean Viking

Saranno circa 300 le persone impegnate nell’accoglienza dei 113 migranti dell’Ocean Viking a Ravenna. È praticamente tutto pronto al Terminal Crociere di Porto Corsini per l’arrivo della nave di Sos Mediterranee previsto per la mattinata di sabato. Personale sanitario, agenti delle forze dell’ordine, operatori del Comune, volontari si occuperanno dello sbarco dei profughi, della prima assistenza e degli adempimenti burocratici e di sicurezza. In questi giorni la preoccupazione maggiore è stata reperire i generatori necessari per riscaldare la struttura del terminal pensata per accogliere anche migliaia di persone, ma d’estate.

Le operazioni alla banchina andranno avanti per diverse ore. Precedenza verrà data ai bambini, alle donne incinte e alle persone già segnalate con alcune fragilità. Nella stessa giornata del 31 dicembre i migranti verranno trasferiti alle rispettive destinazioni. L’Ocean Viking si fermerà un giorno a Ravenna, effettuerà le operazioni di rifornimento alla banchina Sapir e riprenderà la via del mare l’1 gennaio.