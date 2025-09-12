Oltre 150 bambine e bambini hanno partecipato la sera di giovedì 11 settembre in piazza della Libertà a Bagnacavallo alla prima edizione di “1, 2, 3… Sport!”, la festa dedicata alle discipline e alle associazioni sportive del territorio.

Dalle 20 i giovani partecipanti hanno potuto cimentarsi gratuitamente in varie attività grazie alla collaborazione delle società: Fulgur 1906 (basket e pallavolo), Bagnacavallo Calcio, Sporting Bagnacavallo Futsal (calcio a 5), Infinity Gym (ginnastica), Csks Hiroshi Shirai (karate) e Aik Ahinken Sui Kan (kendo).

A chi ha provato tutte le discipline sono stati consegnati cappellini e frisbee colorati, con un’immagine personalizzata per l’evento che rimanda al cavallo dello stemma comunale.

La manifestazione intendeva valorizzare il ruolo educativo e sociale dello sport, avvicinando i più giovani alla pratica motoria e offrendo alle famiglie un’occasione di incontro e partecipazione.

L’iniziativa è stata promossa dall’assessorato allo Sport e dall’Ufficio Cultura ed Eventi del Comune di Bagnacavallo con il supporto del Consiglio di Zona.