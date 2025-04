Circa 140 persone, in maggioranza giovani, si sono ritrovati domenica mattina nella cornice del bagno Duna degli Orsi per partecipare alla passeggiata ecologica organizzata da Turbe Giovanili e Sea Change in collaborazione con Legambiente Ravenna e Pro Loco Marina di Ravenna. Significativa la presenza anche di famiglie con bambini.

Nel corso della passeggiata i volontari hanno raccolto circa 40 sacchi di rifiuti e almeno un centinaio di chili di vetro trovati essenzialmente nella pineta adiacente alla passerella del Parco e nei vialetti di adduzione al Parco dalla strada litoranea. Raccolti anche rifiuti ingombranti come componenti di arredi e oggetti metallici/ferrosi. I rifiuti verranno poi recuperati da HERA, come da accordi intercorsi tra quest’ultima e le organizzazioni promotrici dell’evento.

Al termine, complice anche il meteo più che favorevole, pasta all’arrabbiata per tutti i volontari preparata dallo staff del bagno Duna degli Orsi (che le associazioni promotrici ringraziamo ancora per l’ospitalità).