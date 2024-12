IMU: per il 2025 a Faenza le stesse aliquote del 2024

Il Comune di Faenza conferma le aliquote IMU del 2024 per il prossimo anno d’imposta. Alle otto già presenti, però, ne viene aggiunta un’altra, come concordato dal patto della casa dell’Emilia-Romagna, al quale l’Unione della Romagna Faentina ha aderito.

Per il nuovo regolamento delle aliquote è stata necessaria l’approvazione del consiglio comunale, anche in virtù dell’entrata in vigore della nuova legge voluta per limitare la proliferazione delle aliquote. La legge risale al 2019, ma entrerà in vigore a partire dall’anno prossimo. Prima della sua approvazione, si sono registrati casi di municipalità che arrivavano ad avere anche una trentina di aliquote. Ora il numero dovrà essere obbligatoriamente inferiore. Il Ministero ha approntato uno schema base e alle singole amministrazioni è concesso diversificare le tariffe, ma all’interno di parametri prestabiliti.