L’IMU delle piattaforme marittime ENI per il Comune di Ravenna per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 è di 37 milioni di euro. Si tratta di un importante gettito finanziario derivante da un accordo transattivo fra il Comune e la stessa ENI.

Le risorse sono entrate così nel bilancio comunale bizantino, sono state stralciate dai residui attivi e sono state iscritte di competenza per ciascun anno.