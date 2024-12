IMU 2025: Ravenna conferma le aliquote del 2024

Il Comune di Ravenna conferma per il 2025 le aliquote IMU del 2024. Dopo il passaggio alla commissione dedicata al bilancio, la delibera della giunta ha ottenuto il via libera del consiglio comunale. Il doppio passaggio burocratico è stato reso necessario dalla nuova legge voluta per evitare che i Comuni avessero troppe aliquote. Le nuove norme, varate nel 2019, entreranno in vigo0pore l’1 gennaio 2025. In caso di mancata deliberazione, il Comune si sarebbe ritrovato con le aliquote base fissate per legge.