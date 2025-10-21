“Imprese e ricambio generazionale: la via cooperativa”. Tavola rotonda di Confcooperative

La via cooperativa come soluzione per le imprese che si trovano ad affrontare il ricambio generazionale in mancanza di successori attraverso lo strumento del workers buyout. È questo il titolo della tavola rotonda organizzata da Confcooperative Romagna per raccontare come la costituzione di una cooperativa dei lavoratori attraverso lo strumento dei workers buyout possa essere un’opportunità per le imprese altrimenti destinate a chiudere o vendere. Durante la conferenza anche una testimonianza di Caravantours, azienda nata nel 1984 e trasformatasi in cooperativa attraverso il workers buyout nel 2023