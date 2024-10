A seguito delle sollecitazioni di Confartigianato e CNA di Ravenna e grazie all’attivazione di un tavolo tecnico che ha favorito un costante dialogo con l’Amministrazione comunale, sono stati portati a termine importanti interventi nell’area artigianale delle Bassette, con ulteriori lavori programmati nei prossimi mesi.

Tra le priorità affrontate, la regolamentazione della sosta in Via M. Bassi, un tema particolarmente sentito dalle imprese. Per risolvere il problema della sosta selvaggia dei semirimorchi è stato creato un equilibrio tra gli spazi destinati agli autocarri e quelli per le autovetture. Entro il mese di ottobre, sarà completata l’installazione della segnaletica orizzontale e verticale, consentendo così il recupero di una ventina di stalli per autocarri e garantendo al contempo posti auto riservati ai dipendenti e ai clienti delle aziende presenti.

A supporto di queste iniziative, la Polizia Locale ha intensificato i controlli, elevando 55 contravvenzioni negli ultimi mesi e proseguendo con attività di monitoraggio periodico per assicurare il rispetto delle regole su tutto il territorio delle Bassette.

Recentemente, l’attenzione si è concentrata anche su piazzale Pedalski e le aree verdi circostanti, oggetto di un intervento di pulizia straordinaria per ripristinare il decoro, riportando la situazione alla normalità.

Un altro importante intervento è stato realizzato in Via Negrini, dove, dal 1° ottobre, è entrata in funzione una toilette chimica pubblica a servizio degli autisti che sostano per rispettare la normativa sui tempi di guida e riposo. La struttura, finanziata dall’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centro settentrionale e gestita in convenzione con AZIMUT, si trova in una posizione strategica vicino al parcheggio automezzi dietro la CAMST, in un’area verde dotata di tavoli e panchine.

Nell’ottica di un riassetto complessivo dell’area, segnaliamo anche l’intervento di riqualificazione dell’area verde tra l’ex pesa e la Moschea. Qui, sono state rimosse la vecchia recinzione ormai deteriorata e una grande quantità di rovi e arbusti che ne ostacolavano l’uso.

Le associazioni artigiane, insieme all’Amministrazione comunale, sottolineano l’importanza della collaborazione tra pubblico e privato per il mantenimento del decoro e della pulizia nelle aree pertinenti alle imprese. È fondamentale l’impegno dei privati nella cura delle loro proprietà, come marciapiedi e parcheggi, per garantire un ambiente pulito e ordinato.

Per sensibilizzare l’intera comunità su questi temi, CNA e Confartigianato, in collaborazione con l’Amministrazione comunale e HERA, organizzeranno una giornata ecologica nell’area delle Bassette. L’evento coinvolgerà le attività produttive locali e tutti i cittadini interessati, dimostrando che la partnership pubblico-privata sta funzionando.

Inoltre, sono in corso di aggiudicazione i lavori di riasfaltatura in via Romea Nord, nell’area conosciuta come “anello fagiolo”, che si conta possano cominciare entro l’anno. I lavori prevedono una fresatura profonda per ripristinare i sottofondi ammalorati per un importo di circa un milione di euro.

Confartigianato e CNA ribadiscono la necessità di mantenere elevati gli standard di cura e manutenzione nell’area, per garantire la qualità dell’intero sistema produttivo e presentare un biglietto da visita positivo per le imprese e per il territorio. Un impegno che deve essere costante e che dovrà coinvolgere anche le altre aree artigianali e industriali del territorio.