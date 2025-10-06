Il gruppo consiliare del Partito Democratico presenterà nel consiglio comunale di domani un’interrogazione per conoscere le tempistiche di realizzazione della nuova centrale termica presso l’impianto sportivo comunale di Mezzano, in via don Elvezio Tanasini n. 3.

Il progetto prevede la costruzione di una nuova struttura in muratura portante destinata a ospitare due caldaie murarie a condensazione da 54 kW ciascuna e due boiler da 800 litri di capienza, con l’obiettivo di garantire la produzione di acqua calda sanitaria a servizio degli utenti del centro sportivo.

La consigliera comunale del Partito Democratico Maria Gloria Natali, firmataria dell’interrogazione, sottolinea l’importanza dell’intervento per assicurare la piena funzionalità dei servizi di un impianto che accoglie circa 300 atleti, in gran parte bambini e ragazzi in età scolare.

Attualmente, infatti, il sistema di riscaldamento dell’acqua basato su boiler elettrici non è più adeguato a sostenere l’intensa attività del centro, che sta per riprendere con l’avvio della nuova stagione sportiva.

L’intervento permetterà di migliorare l’efficienza energetica e la qualità dei servizi a beneficio di tutti coloro che frequentano e vivono quotidianamente l’impianto.