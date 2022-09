Impianto fotovoltaico per ridurre i costi energetici del Pala de André: i fondi dal PNRR

Per ridurre i costi energetici del Pala de André arriva il fotovoltaico. Lo ha confermato in consiglio comunale l’assessore ai lavori pubblici Federica Del Conte in risposta all’interrogazione del capogruppo di Forza Italia Alberto Ancarani che chiedeva di completare la seconda membrana della copertura del palazzetto come originariamente previsto nel progetto di costruzione dell’edificio. Una membrana importante, secondo il consigliere di opposizione, che porterebbe all’abbassamento dei costi energetici per il riscaldamento e il rinfrescamento della struttura sportiva, che aiuterebbe a risolvere il problema della condensa e che migliorerebbe l’isolamento acustico, oggi inefficace, con il Comune chiamato a chiudere le strade limitrofe in caso di concerti del Ravenna Festival.