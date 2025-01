Impianto di biometano a Granarolo. Faenza Eco-logica: “Il Comune fermi il progetto”

Si terrà sabato pomeriggio, a Granarolo, un’assemblea pubblica dedicata all’impianto a biogas di via Fabbra. Il sito è stato comprato da Snam, la società di infrastrutture energetiche, primo operatore europeo nel trasporto di gas naturale, con l’obiettivo di un ampliamento e di una nuova produzione di biometano. Il progetto è già stato criticato da Faenza Eco-logica, organizzatrice dell’assemblea pubblica e da Legambiente. Anche il Comune di Faenza ha espresso le proprie perplessità. Oltre al dibattito legato alle modalità di lavoro dell’impianto, le preoccupazioni ricadono sulla viabilità. In caso di avvio della produzione di biometano, saranno moltissimi i mezzi pesanti che attraverseranno la piccola via Fabbra. Il problema verrebbe ridotto, ma non risolto, utilizzando la provinciale 44 per i mezzi in uscita dalla centrale. A poca distanza da via Fabbra scorre inoltre il Lamone, già protagonista negativo in quelle zone nel 2023 nelle varie alluvioni.